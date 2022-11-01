Крапку в цій війні поставлять юристи. Зеленський нагадав про воєнні злочини та відповідальність за це РФ

Жовтень, 31 в 22:02

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі International Bar Association та заявив, що крапку у повномасштабній війні РФ проти нашої держави поставлять юристи.

– Крапку в цій війні – після військових, після політиків – поставлять юристи. Саме юристи. Ті, хто забезпечать притягнення до відповідальності всіх винних у терорі та відшкодування всіх завданих Росією збитків – за рахунок активів самої держави-агресора. Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія, – сказав голова держави.

Також він зазначив, що за кожною з 4500 російських ракет є люди, які винні в смертях і втратах, що були спричинені цими ракетами.

– За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, які винні в цих убивствах. За кожним проявом російської агресії є ті, хто спланували її, організували її, виправдовували її та заважали її завершити, – говорить Зеленський.