Оккупанты почти в упор расстреляли авто с гражданскими в Изюме – полиция

Октябрь, 31 в 20:42

Во время оккупации в Изюме Харьковской области российские агрессоры почти в упор расстреляли авто с гражданскими. Это – очередное зверское преступление российских военных, зафиксированное харьковскими следователями.

Как отмечается, погибшими были отец с сыном и их знакомый.

– Сегодня на кладбище в городе Изюме полицейские сводного отряда изъяли останки погибших. Младшему 24 февраля – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину – исполнилось 20 лет. Его отцу – 46, их знакомому – 56, – сообщили в полиции области.

Заместитель начальника Изюмского районного управления Тимур Тертышный добавил, что после обстрела автомобиль сгорел. Останки были похоронены на местном кладбище близкими друзьями.

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– Чтобы идентифицировать дела, будут проведены исследования, отобраны образцы ДНК и установлены, по возможности, причины смерти, – рассказал Тертышный.

По свидетельствам местных жителей, расстрелянный автомобиль стоял на улице несколько дней. Затем оккупанты танком оттащили его и сбросили с моста.

На месте расстрела Ford Transit, на берегу небольшой реки, куда упал автомобиль, а также на месте захоронения работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты.