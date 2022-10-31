Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты почти в упор расстреляли авто с гражданскими в Изюме – полиция

Анастасия Гевко, редактор ленты
Оккупанты почти в упор расстреляли авто с гражданскими в Изюме – полиция

Во время оккупации в Изюме Харьковской области российские агрессоры почти в упор расстреляли авто с гражданскими. Это – очередное зверское преступление российских военных, зафиксированное харьковскими следователями.

Как отмечается, погибшими были отец с сыном и их знакомый.

– Сегодня на кладбище в городе Изюме полицейские сводного отряда изъяли останки погибших. Младшему 24 февраля – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину – исполнилось 20 лет. Его отцу – 46, их знакомому – 56, – сообщили в полиции области.

Заместитель начальника Изюмского районного управления Тимур Тертышный добавил, что после обстрела автомобиль сгорел. Останки были похоронены на местном кладбище близкими друзьями.

Сейчас смотрят

– Чтобы идентифицировать дела, будут проведены исследования, отобраны образцы ДНК и установлены, по возможности, причины смерти, – рассказал Тертышный.

По свидетельствам местных жителей, расстрелянный автомобиль стоял на улице несколько дней. Затем оккупанты танком оттащили его и сбросили с моста.

На месте расстрела Ford Transit, на берегу небольшой реки, куда упал автомобиль, а также на месте захоронения работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты. 

– Очередное преступление россиян тщательно задокументировано. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, – говорится в сообщении.

Читайте
В освобожденном Изюме нашли 10 пыточных, где мучили украинцев

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка