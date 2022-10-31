Жовтень, 31 в 20:42

Під час окупації в Ізюмі на Харківщині російські агресори майже впритул розстріляли авто з цивільними. Це – черговий звірячий злочин російських військових, зафіксований харківськими слідчими.

Як зазначається, загиблими були батько із сином та їх знайомий.

– Сьогодні на цвинтарі у місті Ізюмі поліцейські зведеного загону вилучили останки загиблих. Молодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення РФ до України – виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їхньому знайомому – 56, – повідомили в поліції області.

Заступник начальника Ізюмського районного управління Тимур Тертишний додав, що після обстрілу автомобіль згорів. Останки поховали на місцевому кладовищі близькі друзі.

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– Щоб ідентифікувати справи, буде проведено дослідження, відібрано зразки ДНК та встановлено, по можливості, причини смерті, – розповів Тертишний.

За свідченнями місцевих жителів, розстріляний автомобіль стояв на вулиці кілька днів. Потім окупанти танком відтягли його та скинули з мосту.

На місці розстрілу Ford Transit, на березі невеликої річки, куди впав автомобіль, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти та експерти.