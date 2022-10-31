Октябрь, 31 в 7:03

Российский президент Владимир Путин попытается продлить ведение обычных военных операций, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для прекращения поддержки Украины западными странами.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Только что завершенная в РФ частичная мобилизация резервистов свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать боевые действия и в 2023 году. Российский президент не рассчитывает на какое-то прекращение огня или эскалацию, что могло бы положить конец войне на его условиях.

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По словам аналитиков ISW, Путин заплатил очень высокую цену внутри РФ за свою мобилизацию: сотни тысяч россиян бежали в другие страны, по всей РФ прокатились протесты, в информационном пространстве продолжают критиковать действия российских военных и российского правительства.

Аналитики также отмечают, президент РФ вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российской армии, что позволит ВСУ продвигаться по всему фронту военных действий.

Также аналитики отмечают низкую вероятность того, что Путин перейдет к прямому военному конфликту с НАТО. Он, скорее всего, будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и нападения на НАТО, однако это будут угрозы, что бы заставить Запад прекратить поставки вооружения Украине.

По данным ISW, завершение частичной мобилизации и ежегодного призывного цикла, создает еще две волны российских войск, которые будут воевать в Украине. Одна из них может прибыть в Украину в течение следующих нескольких недель, а другая начнет вливаться весной 2023 года.

Путин всячески пытается сломить волю Европы путем прекращения поставок энергоносителей из России на зиму. Теория заключается в том, что “замерзание” европейского населения окажет такое давление на их правительства, что европейские государства должны будут принимать требования Путина прекратить поставки оружия Украине, и, возможно, отменить санкции против России.