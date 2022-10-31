Жовтень, 31 в 7:03

Російський президент Володимир Путін спробує продовжити ведення звичайних військових операцій, щоб утримати раніше окуповані території та створити умови для припинення підтримки України західними країнами.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Щойно завершена в РФ часткова мобілізація резервістів свідчить про те, що Путін має намір продовжувати бойові дії і 2023 року. Російський президент не розраховує на якесь припинення вогню чи ескалацію, що могло б покласти край війні на його умовах.

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За словами аналітиків ISW, Путін заплатив дуже високу ціну всередині РФ за свою мобілізацію: сотні тисяч росіян бігли в інші країни, по всій РФ прокотилися протести, в інформаційному просторі критикують дії російських військових і російського уряду.

Аналітики також зазначають, що президент РФ навряд чи піде на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї, за винятком раптового краху російської армії, що дозволить ЗСУ просуватися по всьому фронту військових дій.

Також аналітики наголошують на низькій ймовірності того, що Путін перейде до прямого воєнного конфлікту з НАТО. Він, швидше за все, продовжуватиме натякати на можливість використання ядерної зброї та нападу на НАТО, проте це будуть погрози, щоб змусити Захід припинити постачання озброєння Україні.

За даними ISW, завершення часткової мобілізації та щорічного призовного циклу створює ще дві хвилі російських військ, які воюватимуть в Україні. Одна з них може прибути в Україну протягом кількох наступних тижнів, а інша почне вливатися навесні 2023 року.

Путін усіляко намагається зламати волю Європи шляхом припинення постачання енергоносіїв із Росії на зиму. Теорія полягає в тому, що “замерзання” європейського населення чинитиме такий тиск на їхні уряди, що європейські держави мають приймати вимоги Путіна припинити постачання зброї Україні, і, можливо, скасувати санкції проти Росії.