Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Реакція світу має бути жорсткою: Зеленський провів перемовини з генсекретарем ООН

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Реакція світу має бути жорсткою: Зеленський провів перемовини з генсекретарем ООН
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Глава держави підтвердив відданість України зерновій угоді, про це він повідомив у Twitter.

– Ми готові залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та ООН має бути жорсткою, – написав Зеленський.

Нагадаємо, що 29 жовтня РФ вийшла із зернової угоди нібито через вибухи у Севастопольській бухті. Проте в Україні вважають, що це стало лише приводом, оскільки Москва з вересня погрожувала це зробити.

Водночас сьогодні, 31 жовтня, з одеських портів вийшли 12 суден, які доправлять 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Читайте
Франція шукає шляхи для наземного експорту українського зерна

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка