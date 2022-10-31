Жовтень, 31 в 20:55

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Глава держави підтвердив відданість України зерновій угоді, про це він повідомив у Twitter.

– Ми готові залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та ООН має бути жорсткою, – написав Зеленський.

Провів перемовини з Генеральним секретарем ООН @antonioguterres. Підтвердив відданість ???????? зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом ???? продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та ???????? має бути жорсткою! Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Нагадаємо, що 29 жовтня РФ вийшла із зернової угоди нібито через вибухи у Севастопольській бухті. Проте в Україні вважають, що це стало лише приводом, оскільки Москва з вересня погрожувала це зробити.

Водночас сьогодні, 31 жовтня, з одеських портів вийшли 12 суден, які доправлять 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.