Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ атаковала Украину 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых сбила ПВО — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
РФ атаковала Украину 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых сбила ПВО — Генштаб
Фото: Depositphotos

Утром 31 октября Россия атаковала инфраструктуру Украины 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых сбили Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктура в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей. Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что РФ продолжает перекидывать отдельные подразделения в Беларусь.

Сейчас смотрят

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории этой страны.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
РФ выводит контингент ЧВК из Республики Мали для пополнения войск в Украине – Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка