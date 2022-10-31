Октябрь, 31 в 19:05

Утром 31 октября Россия атаковала инфраструктуру Украины 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых сбили Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктура в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей. Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что РФ продолжает перекидывать отдельные подразделения в Беларусь.

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