ВСУ уничтожили два российских вертолета К-52 Аллигатор за три минуты

Октябрь, 31 в 20:23

Вечером 31 октября украинские защитники уничтожили два российских вертолета Ка-52 за три минуты.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

— Сегодня с 18:45 по 18:48 в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбили два российских ударных вертолета Ка-52, — говорится в сообщении.

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Отметим, что Ка-52 Аллигатор (Hokum B по классификации НАТО) – это разведывательно-ударный вертолет российского производства.

Он выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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