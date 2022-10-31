ЗСУ знищили два російські гелікоптери К-52 Алігатор за три хвилини

Жовтень, 31 в 20:23

Ввечері 31 жовтня українські захисники знищили два російські гелікоптери Ка-52 за три хвилини.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

– Сьогодні з 18:45 по 18:48 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь збили два російські ударні вертольоти Ка-52, – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що Ка-52 Алігатор (Hokum B за класифікацією НАТО) – це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва.

Він випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько $16 млн.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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