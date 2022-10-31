ЗСУ знищили два російські гелікоптери К-52 Алігатор за три хвилини
Ввечері 31 жовтня українські захисники знищили два російські гелікоптери Ка-52 за три хвилини.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
– Сьогодні з 18:45 по 18:48 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь збили два російські ударні вертольоти Ка-52, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Ка-52 Алігатор (Hokum B за класифікацією НАТО) – це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва.
Він випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько $16 млн.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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