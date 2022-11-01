СБУ повідомила про підозру ще трьом колаборантам
Служба безпеки України виявила та повідомила про підозру ще трьом колаборантам, які співпрацюють з російськими окупантами.
Перший — так званий очільник херсонського “морського порту РФ”, який допомагав російським військам із логістикою, а також розграбував українське майно для передачі Росії.
Раніше він був чиновником Укрводшляху. У червні перейшов на бік росіян і обійняв посаду в окупаційній адміністрації Херсону.
Колаборант надавав плавзасоби підприємства, щоб росіяни могли переправити техніку та боєприпаси через Дніпро на правий берег.
Ще одного пособника РФ виявили на Херсонщині — загарбники призначили його так званим головою селища Миролюбівка.
З початку окупації населеного пункту він добровільно з власної ініціативи допомагав російським військам — надавав інформацію щодо українських ветеранів АТО та правоохоронців, а також допомагав росіянам формувати логістику.
Третю зловмисницю виявили на Луганщині. Це — колишня директорка гімназії Біловодського, яка добровільно погодилась очолювати місцевий ліцей під адміністрацією так званої ЛНР.
Жінка організувала навчальний процес із методичками й підручниками агресора, а вчителів відправила перепідготуватися до Росії.
Місцеперебування усіх трьох колаборантів СБУ встановила, їм оголошено про підозру.
Нагадаємо, у Бердянську підірвали колаборанта Павла Іщука.