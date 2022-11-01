Ноябрь, 01 в 10:27

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали так называемого первого заместителя мэра по внешней политике и массовым коммуникациям Павла Ищука.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА-Мелитополь, отмечая, что соответствующая информация появилась на ресурсах оккупантов.

Они пишут, что взрывное устройство сработало рядом с домом. Оно было начинено металлическими шариками или гвоздями.

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Пророссийские Telegram-каналы также отмечают, что Ищук доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Павел Ищук ранее был украинским журналистом, главным редактором издания Город. Работал спикером городского главы.

Напомним, недавно во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области взорвали автомобиль с гауляйтером Иваном Сушко.

Фото: РИА-Мелитополь