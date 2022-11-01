Взрывчатка сработала рядом с домом: в Бердянске взорвали коллаборанта Ищука
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали так называемого первого заместителя мэра по внешней политике и массовым коммуникациям Павла Ищука.
Об этом сообщает Telegram-канал РИА-Мелитополь, отмечая, что соответствующая информация появилась на ресурсах оккупантов.
Они пишут, что взрывное устройство сработало рядом с домом. Оно было начинено металлическими шариками или гвоздями.
Пророссийские Telegram-каналы также отмечают, что Ищук доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
Павел Ищук ранее был украинским журналистом, главным редактором издания Город. Работал спикером городского главы.
Напомним, недавно во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области взорвали автомобиль с гауляйтером Иваном Сушко.
Фото: РИА-Мелитополь