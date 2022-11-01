Листопад, 01 в 10:27

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали так званого першого заступника мера із зовнішньої політики та масових комунікацій Павла Іщука.

Про це повідомляє Telegram-канал РІА-Мелітополь, зазначаючи, що відповідна інформація з’явилася на ресурсах окупантів.

Вони пишуть, що вибуховий пристрій спрацював поруч із будинком. Він був начинений металевими кульками або цвяхами.

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Проросійські Telegram-канали також зазначають, що Іщука доставлено до лікарні. Його стан оцінюється як тяжкий.

Павло Іщук раніше був українським журналістом, головним редактором видання Город. Працював речником міського голови.

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області підірвали авто з гауляйтером Іваном Сушком.

Фото: РІА-Мелітополь