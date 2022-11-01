Вибухівка спрацювала поруч із будинком: у Бердянську підірвали колаборанта Іщука
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали так званого першого заступника мера із зовнішньої політики та масових комунікацій Павла Іщука.
Про це повідомляє Telegram-канал РІА-Мелітополь, зазначаючи, що відповідна інформація з’явилася на ресурсах окупантів.
Вони пишуть, що вибуховий пристрій спрацював поруч із будинком. Він був начинений металевими кульками або цвяхами.
Проросійські Telegram-канали також зазначають, що Іщука доставлено до лікарні. Його стан оцінюється як тяжкий.
Павло Іщук раніше був українським журналістом, головним редактором видання Город. Працював речником міського голови.
Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області підірвали авто з гауляйтером Іваном Сушком.
Фото: РІА-Мелітополь