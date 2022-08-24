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Факты / Украина

Сработала взрывчатка под сиденьем: в Запорожской области в авто взорвался коллаборант

Татьяна Забожко, редактор ленты
Гауляйтер Іван Сушко

24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области взорвали автомобиль с “гауляйтером” Иваном Сушко.

О ликвидации Ивана Сушко, захватившего власть в Михайловке, стало известно от еще одного коллаборанта Владимира Рогова.

Последний сообщил, что “под сиденье автомобиля “руководителя населенного пункта” подложили взрывное устройство”.

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Ивана Сушко с ранениями в критическом состоянии госпитализировали в больницу, где тот вскоре скончался.

24 августа 31-я годовщина независимости совпала с шестью месяцами полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Рогов

Фото: Владимир Рогов

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