Сработала взрывчатка под сиденьем: в Запорожской области в авто взорвался коллаборант
24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области взорвали автомобиль с “гауляйтером” Иваном Сушко.
О ликвидации Ивана Сушко, захватившего власть в Михайловке, стало известно от еще одного коллаборанта Владимира Рогова.
Последний сообщил, что “под сиденье автомобиля “руководителя населенного пункта” подложили взрывное устройство”.
Ивана Сушко с ранениями в критическом состоянии госпитализировали в больницу, где тот вскоре скончался.
24 августа 31-я годовщина независимости совпала с шестью месяцами полномасштабной войны в Украине.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Владимир Рогов
Фото: Владимир Рогов