Оснащенный пулеметом: характеристики FV103 Spartan, на которые собирает средства Притула
В скором времени украинские защитники могут получить 50 бронетранспортеров FV103 Spartan.
Гусеничная техника крайне необходима военным в дождливую и снежную погоду, поэтому Сергей Притула объявил сбор на закупку этих БТР.
FV103 Spartan – это гусеничный бронетранспортер британской армии. Его разработали в 70-х годах, а на вооружение приняли в 1978 году.
Автомобиль может перевозить до семи человек, в том числе трех членов экипажа. Внешне модель почти не отличается от FV102 Striker. Главная особенность – отсутствие ракетной установки на Striker. Основное вооружение – пулемет GPMG.
Вместо общего использования бронетранспортера для пехоты, Spartan используется для перемещения специализированных команд, таких как зенитно-ракетные группы. К тому же, БТР может защищать военных от обломков и крупнокалиберных пуль.
Технические характеристики FV103 Spartan:
- Масса – 10 670 кг
- Длина – 5,16 м
- Ширина – 2,48 м
- Высота – 2,63 м
- Экипаж – 3 человека
- Десант – 4 человека
- Вооружение – пулемет калибра 7,62 мм
- Двигатель – бензиновый Jaguar J60 или турбодизель Cummins 5,9
- Мощность – 190 л.с. (140 кВт)
- Оперативный диапазон – 510 км
- Максимальная скорость – 96 км/ч
Отметим, что в июле британское правительство объявило о передаче Украине 35 единиц FV103 Spartan.
Со 2 по 8 ноября каждый украинец может принять участие в инициативе Сергея Притулы, который планирует собрать 200 млн грн на закупку британских FV103 Spartan.
Все реквизиты для того, чтобы сделать донат, можно найти по ссылке.