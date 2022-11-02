Ноябрь, 02 в 12:11

В скором времени украинские защитники могут получить 50 бронетранспортеров FV103 Spartan.

Гусеничная техника крайне необходима военным в дождливую и снежную погоду, поэтому Сергей Притула объявил сбор на закупку этих БТР.

FV103 Spartan – это гусеничный бронетранспортер британской армии. Его разработали в 70-х годах, а на вооружение приняли в 1978 году.

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Автомобиль может перевозить до семи человек, в том числе трех членов экипажа. Внешне модель почти не отличается от FV102 Striker. Главная особенность – отсутствие ракетной установки на Striker. Основное вооружение – пулемет GPMG.

Вместо общего использования бронетранспортера для пехоты, Spartan используется для перемещения специализированных команд, таких как зенитно-ракетные группы. К тому же, БТР может защищать военных от обломков и крупнокалиберных пуль.

Технические характеристики FV103 Spartan:

Масса – 10 670 кг

Длина – 5,16 м

Ширина – 2,48 м

Высота – 2,63 м

Экипаж – 3 человека

Десант – 4 человека

Вооружение – пулемет калибра 7,62 мм

Двигатель – бензиновый Jaguar J60 или турбодизель Cummins 5,9

Мощность – 190 л.с. (140 кВт)

Оперативный диапазон – 510 км

Максимальная скорость – 96 км/ч

Отметим, что в июле британское правительство объявило о передаче Украине 35 единиц FV103 Spartan.

Со 2 по 8 ноября каждый украинец может принять участие в инициативе Сергея Притулы, который планирует собрать 200 млн грн на закупку британских FV103 Spartan.

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