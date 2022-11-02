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Факты / Україна

Оснащенный пулеметом: характеристики FV103 Spartan, на которые собирает средства Притула

Валентина Чорна, редактор ленты
FV103 Spartan
Фото: Getty Images

В скором времени украинские защитники могут получить 50 бронетранспортеров FV103 Spartan.

Гусеничная техника крайне необходима военным в дождливую и снежную погоду, поэтому Сергей Притула объявил сбор на закупку этих БТР.

FV103 Spartan – это гусеничный бронетранспортер британской армии. Его разработали в 70-х годах, а на вооружение приняли в 1978 году.

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Автомобиль может перевозить до семи человек, в том числе трех членов экипажа. Внешне модель почти не отличается от FV102 Striker. Главная особенность – отсутствие ракетной установки на Striker. Основное вооружение – пулемет GPMG.

Вместо общего использования бронетранспортера для пехоты, Spartan используется для перемещения специализированных команд, таких как зенитно-ракетные группы. К тому же, БТР может защищать военных от обломков и крупнокалиберных пуль.

Технические характеристики FV103 Spartan:

  • Масса – 10 670 кг
  • Длина – 5,16 м
  • Ширина – 2,48 м
  • Высота – 2,63 м
  • Экипаж – 3 человека
  • Десант – 4 человека
  • Вооружение – пулемет калибра 7,62 мм
  • Двигатель – бензиновый Jaguar J60 или турбодизель Cummins 5,9
  • Мощность – 190 л.с. (140 кВт)
  • Оперативный диапазон – 510 км
  • Максимальная скорость – 96 км/ч

Отметим, что в июле британское правительство объявило о передаче Украине 35 единиц FV103 Spartan.

Со 2 по 8 ноября каждый украинец может принять участие в инициативе Сергея Притулы, который планирует собрать 200 млн грн на закупку британских FV103 Spartan.

Все реквизиты для того, чтобы сделать донат, можно найти по ссылке.

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