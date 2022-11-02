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Факти / Україна

Оснащений кулеметом: характеристики FV103 Spartan, на які збирає кошти Притула

Валентина Чорна, редакторка стрічки
FV103 Spartan
Фото: Getty Images

Незабаром українські захисники можуть отримати 50 бронетранспортерів FV103 Spartan.

Гусенична техніка вкрай необхідна військовим у дощову та сніжну погоду, тому Сергій Притула оголосив збір на закупівлю цих БТР.

FV103 Spartan – це гусеничний бронетранспортер британської армії. Його розробили у 70-х роках, а на озброєння прийняли у 1978 році.

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Автомобіль може перевозити до семи осіб, зокрема трьох членів екіпажу. Зовні модель майже не відрізняється від FV102 Striker. Головна особливість – відсутність ракетної установки на Striker. Основне озброєння – кулемет GPMG.

Замість загального використання бронетранспортера для піхоти, Spartan використовується для переміщення спеціалізованих команд, як-от зенітно-ракетні групи. До того ж, БТР може захищати військових від уламків та великокаліберних куль.

Технічні характеристики FV103 Spartan:

  • Маса – 10 670 кг
  • Довжина – 5,16 м
  • Ширина – 2,48 м
  • Висота – 2,63 м
  • Екіпаж – 3 особи
  • Десант – 4 особи
  • Озброєння – кулемет калібру 7,62 мм
  • Двигун – бензиновий Jaguar J60 або турбодизель Cummins 5,9
  • Потужність – 190 к.с. (140 кВт)
  • Оперативний діапазон – 510 км
  • Максимальна швидкість – 96 км/год

Зазначимо, що у липні британський уряд оголосив про передачу Україні 35 одиниць FV103 Spartan.

З 2 до 8 листопада кожен українець може долучитися до ініціативи Сергія Притули, який планує зібрати 200 млн грн на закупівлю британських FV103 Spartan.

Усі реквізити для того, щоб зробити донат, можна знайти за посиланням.

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