Ноябрь, 02 в 10:18

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула объявил новый большой сбор. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

В этот раз его благотворительный фонд собирает деньги на британские Spartan – гусеничные бронетранспортеры.

Сергей Притула объяснил, что сейчас они особенно нужны украинским защитникам на фронте. Ведь из-за дождливой погоды, а в дальнейшем и из-за снегов нашим военным крайне необходима именно гусеничная техника.

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– Мы собираем на 50 британских бронетранспортеров Spartan. Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Наша цель – собрать 200 млн грн и выкупить всю партию. Она очень быстро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю, – рассказал он.

Все реквизиты для того, чтобы сделать донат на закупку британских Spartan, можно найти по ссылке.

Напомним, ранее за деньги, которые украинцы собрали на Bayraktar, купили спутник.

Он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.