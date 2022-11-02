ЗСУ за ніч приземлили 12 із 13 ворожих дронів

Листопад, 02 в 8:21

Упродовж ночі 2 листопада протиповітряна оборона знищила в східних та центральних областях України 12 із 13 дронів-камікадзе Shahed-136.

Шість безпілотників збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування Схід.

– Нічний гуркіт у небі над Дніпропетровською областю – то робота нашої протиповітряної оборони. Наші захисники – міць, – тішиться керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ще шість БПЛА приземлили в зоні відповідальності повітряного командування Центр.

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Для цього було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, а також мобільні вогневі групи Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

Зокрема, два Shahed-136 сили ППО знищили в одній із громад Черкаського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Валентин Резніченко, Ігор Табурець

Фото: Віталій Кличко