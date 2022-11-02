ЗСУ за ніч приземлили 12 із 13 ворожих дронів
Упродовж ночі 2 листопада протиповітряна оборона знищила в східних та центральних областях України 12 із 13 дронів-камікадзе Shahed-136.
Шість безпілотників збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування Схід.
– Нічний гуркіт у небі над Дніпропетровською областю – то робота нашої протиповітряної оборони. Наші захисники – міць, – тішиться керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Ще шість БПЛА приземлили в зоні відповідальності повітряного командування Центр.
Для цього було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, а також мобільні вогневі групи Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.
Зокрема, два Shahed-136 сили ППО знищили в одній із громад Черкаського району.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Валентин Резніченко, Ігор Табурець
Фото: Віталій Кличко