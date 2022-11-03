ИТ-армия Украины получила доступ к сетям центробанка России и слила 27 тыс. файлов
Украинские ИТ-специалисты получили доступ к сетям и внутренним документам центрального банка России.
Об этом ИТ-армия сообщила в Telegram.
Так, удалось получить много интересной информации о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах взаимодействия, системах КЗИ и других материалах, циркулирующих в сетях центробанка РФ.
В настоящее время вся информация анализируется украинскими специалистами.
А еще наши айтишники обнародовали первые 27 тысяч файлов.
– Если центробанк не может обеспечить собственную киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля? Мы публикуем для общественности первые 27 тыс. файлов, с которыми вы можете ознакомиться, проанализировать, сделать соответствующие выводы и предпринять определенные действия, — говорится в сообщении.
Загрузить файл с данными можно по ссылке.