ІТ-армія України отримала доступ до мереж центробанку Росії та злила 27 тис. файлів
Українські ІТ-фахівці отримали доступ до мереж та внутрішніх документів центрального банку Росії.
Про це ІТ-армія повідомила у Telegram.
Так, вдалося отримати багато цікавої інформації про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їхні вихідні файли, принципи взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, які циркулюють у мережах центробанку РФ.
Наразі всю інформацію аналізують українські фахівці.
А ще наші айтівці оприлюднили перші 27 тис. файлів.
– Якщо центробанк не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля? Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії, – йдеться у повідомленні.
Завантажити файл із даними можна за посиланням.
Раніше ІТ-Армія України зламала сайт групи Вагнера. Тоді фахівці отримали всі персональні дані найманців.