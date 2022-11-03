Листопад, 03 в 12:56

Українські ІТ-фахівці отримали доступ до мереж та внутрішніх документів центрального банку Росії.

Про це ІТ-армія повідомила у Telegram.

Так, вдалося отримати багато цікавої інформації про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їхні вихідні файли, принципи взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, які циркулюють у мережах центробанку РФ.

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Наразі всю інформацію аналізують українські фахівці.

А ще наші айтівці оприлюднили перші 27 тис. файлів.

– Якщо центробанк не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля? Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії, – йдеться у повідомленні.

Завантажити файл із даними можна за посиланням.

Раніше ІТ-Армія України зламала сайт групи Вагнера. Тоді фахівці отримали всі персональні дані найманців.