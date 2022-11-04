Ноябрь, 04 в 6:44

Украинская авиация накануне нанесла четыре удара по системам противовоздушной обороны и крытому ангару с вражеской техникой на Юге.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 167 огневых задач.

Атаковали украинские защитники пункты базирования, логистические объекты и транспортные артерии на временно оккупированной территории.

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В течение боевого дня армия РФ на Юге Украины потеряла:

32 военных,

танк,

девять единиц другой автомобильной бронетехники.

Кроме того, известно об уничтожении двух складов с боеприпасами вблизи Снигиревки в Баштанском районе Николаевской области.

Зерновые коридоры в Черном море по состоянию на 4 ноября действуют согласно плану Стамбульского координационного центра.

– Корабельная группировка флота РФ в настоящее время состоит из семи боевых кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя для боевого дежурства не нашлось, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Однако, отмечают в ОК Юг, ситуация и расположение сил в море может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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