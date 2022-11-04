Украинская авиация ударила по системам ПВО и ангару с техникой РФ
Украинская авиация накануне нанесла четыре удара по системам противовоздушной обороны и крытому ангару с вражеской техникой на Юге.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 167 огневых задач.
Атаковали украинские защитники пункты базирования, логистические объекты и транспортные артерии на временно оккупированной территории.
В течение боевого дня армия РФ на Юге Украины потеряла:
- 32 военных,
- танк,
- девять единиц другой автомобильной бронетехники.
Кроме того, известно об уничтожении двух складов с боеприпасами вблизи Снигиревки в Баштанском районе Николаевской области.
Зерновые коридоры в Черном море по состоянию на 4 ноября действуют согласно плану Стамбульского координационного центра.
– Корабельная группировка флота РФ в настоящее время состоит из семи боевых кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя для боевого дежурства не нашлось, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Однако, отмечают в ОК Юг, ситуация и расположение сил в море может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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