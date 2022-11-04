Українська авіація вдарила по системах ППО та ангару з технікою РФ
Українська авіація напередодні завдала чотирьох ударів по системах протиповітряної оборони та критому ангару із ворожою технікою на Півдні.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 167 вогневих завдань.
Атакували українські захисники пункти базування, логістичні об’єкти та транспортні артерії на тимчасово окупованій території.
Протягом бойового дня армія РФ на Півдні України втратила:
- 32 військових,
- танк,
- дев’ять одиниць іншої автомобільної бронетехніки.
Крім того, відомо про знищення двох складів із боєприпасами поблизу Снігурівки в Баштанському районі Миколаївської області.
Зернові коридори в Чорному морі станом на 4 листопада діють згідно з планом Стамбульського координаційного центру.
– Корабельне угруповання флоту РФ нині складається з семи бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось, – зазначають у Оперативному командуванні Південь.
Однак, наголошують в ОК Південь, ситуація та розташування сил у морі може змінитися дуже швидко, як і відбутись пуск ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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