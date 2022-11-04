Українська авіація вдарила по системах ППО та ангару з технікою РФ

Листопад, 04 в 6:44

Українська авіація напередодні завдала чотирьох ударів по системах протиповітряної оборони та критому ангару із ворожою технікою на Півдні.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 167 вогневих завдань.

Атакували українські захисники пункти базування, логістичні об’єкти та транспортні артерії на тимчасово окупованій території.

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Протягом бойового дня армія РФ на Півдні України втратила:

32 військових,

танк,

дев’ять одиниць іншої автомобільної бронетехніки.

Крім того, відомо про знищення двох складів із боєприпасами поблизу Снігурівки в Баштанському районі Миколаївської області.

Зернові коридори в Чорному морі станом на 4 листопада діють згідно з планом Стамбульського координаційного центру.

– Корабельне угруповання флоту РФ нині складається з семи бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось, – зазначають у Оперативному командуванні Південь.

Однак, наголошують в ОК Південь, ситуація та розташування сил у морі може змінитися дуже швидко, як і відбутись пуск ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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