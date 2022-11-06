У Києві можлива тотальна евакуація у разі повного блекауту – NYT

Листопад, 06 в 11:54

На сьогодні у Києві підтримується робота енергосистеми, проте готуються до найгірших сценаріїв, зокрема тотальної евакуації 3 млн мешканців у разі повного відключення електроенергії.

Про це заявив керівник Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times.

– Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу енергетичну систему. Якщо не буде електроенергії – не буде ні води, ні каналізації. Тому наразі уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи енергопостачання, – наголосив столичний чиновник.

За його словами, столичну владу попередять про те, що енергомережі на межі зупинки, не менше ніж за 12 годин.

Зараз дивляться

Якщо дійде до цього, Ткачук сказав, що “ми почнемо інформувати людей і просити їх виїхати”.

Водночас на сьогодні ситуація контрольована і немає жодних причин для масової евакуації з Києва.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що найгірший сценарій, коли столиця опиниться без світла, водопостачання, тепла та зв’язку, можливий, але влада робить все, аби цього не допустити.

За його словами, вже зроблений запас палива, електрогенераторів, їжі та води, а також підготовлені пункти обігріву і бювети.

Джерело: The New York Times