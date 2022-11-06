Украина не потеряла ни одного HIMARS – Минобороны

Ноябрь, 06 в 16:47

Все 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, переданные США ВСУ, не повреждены и продолжают работать на фронте.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.

– С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых она отправила на верную смерть, – отмечают в оборонном ведомстве.

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Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

Накануне чиновник из Пентагона, слова которого процитировало издание Politico, сообщил, что российские оккупанты не смогли уничтожить ни одного РСЗО HIMARS.

По его словам, за сутки Украина выстреливает от четырех до семи тысяч боеприпасов на поле боя, Россия – 20 тысяч.