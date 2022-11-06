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Факты / Україна

Украина не потеряла ни одного HIMARS – Минобороны

Валентина Летяк, редактор ленты
Украина не потеряла ни одного HIMARS – Минобороны
Фото: Генштаб ВСУ

Все 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, переданные США ВСУ, не повреждены и продолжают работать на фронте.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.

– С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых она отправила на верную смерть, – отмечают в оборонном ведомстве.

 

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Накануне чиновник из Пентагона, слова которого процитировало издание Politico, сообщил, что российские оккупанты не смогли уничтожить ни одного РСЗО HIMARS.

По его словам, за сутки Украина выстреливает от четырех до семи тысяч боеприпасов на поле боя, Россия – 20 тысяч.

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