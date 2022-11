Украина не потеряла ни одного HIMARS – Минобороны

Все 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, переданные США ВСУ, не повреждены и продолжают работать на фронте.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022