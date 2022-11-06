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Факти / Україна

Україна не втратила жодного HIMARS – Міноборони

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Україна не втратила жодного HIMARS – Міноборони
Фото: Генштаб ЗСУ

Усі 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, які США передали ЗСУ, не ушкоджені і продовжують працювати на фронті.

Про це повідомляє Міноборони України у Twitter.

– З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на вірну смерть, – наголошують в оборонному відомстві.

 

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Напередодні високопосадовець із Пентагону, слова якого процитувало видання Politico, повідомив, що російські окупанти не змогли знищити жодного РСЗВ HIMARS.

За його словами, за добу Україна вистрілює від чотирьох до семи тисяч боєприпасів на полі бою. Росія – 20 тисяч.

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