Україна не втратила жодного HIMARS – Міноборони

Листопад, 06 в 16:47

Усі 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, які США передали ЗСУ, не ушкоджені і продовжують працювати на фронті.

Про це повідомляє Міноборони України у Twitter.

– З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на вірну смерть, – наголошують в оборонному відомстві.

Зараз дивляться

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

Напередодні високопосадовець із Пентагону, слова якого процитувало видання Politico, повідомив, що російські окупанти не змогли знищити жодного РСЗВ HIMARS.

За його словами, за добу Україна вистрілює від чотирьох до семи тисяч боєприпасів на полі бою. Росія – 20 тисяч.