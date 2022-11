РФ не сможет получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы — разведка Британии

У России нет преимущества в воздухе на войне против Украины. Она сталкивается с рядом проблем, которые не позволят ей изменить ситуацию в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает британская разведка, ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который на днях сообщил, что РФ потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 07 November 2022

