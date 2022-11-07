РФ не сможет получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы — разведка Британии

Ноябрь, 07 в 9:38

У России нет преимущества в воздухе на войне против Украины. Она сталкивается с рядом проблем, которые не позволят ей изменить ситуацию в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает британская разведка, ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который на днях сообщил, что РФ потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне.

— Хотя мы не можем проверить эти цифры, отсутствие у России преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев, – предполагают разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 07 November 2022 Сейчас смотрят Find out more about the UK government’s response: https://t.co/nOk01oHSNN ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 7, 2022

Кроме того, в разведке добавили, что потери Россией самолетов, вероятно, значительно превышают ее возможности по производству новых корпусов.

Между тем время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает возможности РФ по восстановлению боевой авиации.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за время полномасштабной войны защитники Украины уничтожили вдвое больше самолетов РФ, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

По его словам, РФ потеряла 278 самолетов в Украине, а Советский Союз в свое время – 118.