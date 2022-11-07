Листопад, 07 в 9:38

Росія не має переваги в повітрі на війні проти України. Вона стикається з низкою проблем, які не дозволять їй змінити ситуацію у найближчі місяці.

Про це повідомляє британська розвідка, посилаючись на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який днями повідомив, що РФ втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні.

– Хоча ми не можемо перевірити ці цифри, відсутність у Росії переваги в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться у найближчі кілька місяців, – припускають розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 November 2022 Зараз дивляться Find out more about the UK government’s response: https://t.co/nOk01oHSNN ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 7, 2022

У розвідці додали, втрати Росією літаків, ймовірно, значно перевищують її можливості з виробництва нових.

Крім того, час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше знижує можливості РФ з відновлення бойової авіації.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за час повномасштабної війни захисники України знищили вдвічі більше літаків РФ, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

За його словами, РФ втратила 278 літаків в Україні, а Радянський Союз свого часу – 118.