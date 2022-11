Росія не має переваги в повітрі на війні проти України. Вона стикається з низкою проблем, які не дозволять їй змінити ситуацію у найближчі місяці.

Про це повідомляє британська розвідка, посилаючись на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який днями повідомив, що РФ втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 November 2022

