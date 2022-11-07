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Факти / Україна

Відчутне полегшення з електропостачанням можливе вже за тиждень: в яких регіонах та умова

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Відчутне полегшення з електропостачанням можливе вже за тиждень: в яких регіонах та умова

Відчутне полегшення з електропостачанням у Київській області та у північному регіоні можливе вже за тиждень, але якщо не буде нових ворожих обстрілів енергосистеми.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що ситуація найбільш складна у Київському і Харківському регіонах.

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– Тут мають місце у нас графіки планових, погодинних відключень, і на жаль, доводиться іноді поверх цих графіків застосовувати також додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах, – каже Кудрицький.

За його словами, дефіцит потужностей у цих регіонах перевищує 1 тис. мегаватт.

– Ми зараз працюємо над тим, щоб трішки покращити ситуацію у мережі як у Києві та області, так і в північному регіоні, який складається з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Я думаю, треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоби графіки відключень стали більш комфортними, – сказав Кудрицький.

Енергетики, за його інформацією, намагаються зараз збільшити генерацію в київському енерговузлі та збільшити спроможність енергомереж.

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Також Кудрицький додав, що чи буде блекаут у Києві, “залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати”.

– Але енергетики будуть робити все, щоб такого сценарію не допустити, – додав він.

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