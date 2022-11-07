Ноябрь, 07 в 18:00

Украинским энергетикам понадобится от трех до пяти недель, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру после обстрелов РФ и вернуть гражданам более или менее комфортный уровень электроснабжения. И это лишь при отсутствии новых российских атак на уже поврежденные объекты.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отвечая на вопрос, когда в Украине улучшится ситуация с энергообеспечением, уменьшится количество и продолжительность отключений света.

– Для того, чтобы в условиях отсутствия атак вернуть людям более или менее привычный уровень комфорта, нужно от 3 до 5 недель. Но при отсутствии атак, — подчеркнул он.

Харченко уточнил, что главная проблема сейчас заключается не в количестве электричества, производимого государством, а в значительном повреждении путей его транспортировки.

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– Представьте, что есть какой-то хайвей (автомагистраль, — Ред.), по которому мы транспортировали электричество, и на нем подорвана развязка, разрушен мост. И мы сейчас все это электричество пустили вместо хайвея по сельским дорогам. И там, конечно, пробки, не хватает мощности подключить всех в полном объеме. Это реальность, которая у нас, к сожалению, сегодня есть. И для того, чтобы хотя бы немного восстановить эти хайвеи, нам нужно три, четыре, пять спокойных недель, и мы сможем это сделать, — отметил Харченко.

Он объяснил, что существует несколько волн восстановления энергосистемы после ударов РФ. Первая волна длится около 12 часов, в ходе которых энергетики пытаются возобновить электроснабжение хотя бы для 50-60% потребителей.

Вторая волна восстановления может занять до одного месяца. В это время заменяется все поврежденное оборудование на энергетических объектах из имеющихся в Украине запасов.

В то же время более сложной является ситуация с заменой высокотехнологичных трансформаторов и другого подобного оборудования. По словам Харченко, его производство даже в мирное время занимало от 9 до 18 месяцев, а иногда и дольше. Поэтому Украина сейчас ведет переговоры с европейскими компаниями, которые могли бы скорее поставить нужное оборудование.

Харченко также проинформировал, что если бы в нашей стране не было централизованной, интегрированной единой энергетической сети, то “половина Украины сейчас была бы без света, вообще без електропитания”.

Между тем, в компании ДТЭК спрогнозировали, что в случае, если не будет новых обстрелов, аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться в течение следующих двух недель. В частности, речь идет о графиках экстренных отключений света в центральном и северном регионах (например, в Киеве и Киевской области).

В то же время в ДТЭК заверили, что полного блэкаута в Украине не будет, даже в случае срабатывания большого количества автоматики.

Источник: Media Center Ukraine