Листопад, 07 в 18:00

Українським енергетикам знадобиться від трьох до п’яти тижнів, щоб відновити енергетичну інфраструктуру після обстрілів РФ та повернути громадянам більш-менш комфортний рівень електропостачання. І це лише за умови відсутності нових російських атак на вже пошкоджені об’єкти.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, відповідаючи на запитання, коли в Україні покращиться ситуація з енергозабезпеченням, зменшиться кількість і тривалість відключень світла.

– Для того, щоб в умовах відсутності атак повернути людям більш-менш звичний рівень комфорту, потрібно від 3 до 5 тижнів. Але за умови відсутності атак, – наголосив він.

Харченко уточнив, що головна проблема зараз полягає не в кількості електрики, яку виробляє держава, а в значному пошкодженні шляхів її транспортування.

Зараз дивляться

– Уявіть, що є якийсь хайвей (автомагістраль, – Ред.), яким ми транспортували електрику, і на ньому підірвана розвʼязка, зруйнований міст. І ми зараз усю цю електрику пустили замість хайвею сільськими дорогами. І там, звісно, затори, не вистачає потужності заживити всіх у повному обсязі. Це реальність, яка у нас, на жаль, сьогодні є. І для того, щоб хоча б трохи відновити ці хайвеї, нам потрібно три, чотири, п’ять спокійних тижнів, і ми зможемо це зробити, – зазначив Харченко.

Він пояснив, що є кілька хвиль відновлення енергосистеми після ударів РФ. Перша хвиля триває близько 12 годин, під час яких енергетики намагаються відновити електропостачання хоча б для 50-60% споживачів.

Друга хвиля відновлення може тривати до одного місяця. У цей час замінюється все пошкоджене обладнання на енергетичних об’єктах із наявних в Україні запасів.

Водночас важчою є ситуація із заміною високотехнологічних трансформаторів та іншого подібного обладнання. За словами Харченка, його виробництво навіть у мирний час займало від 9 до 18 місяців, а іноді й довше. Тож Україна зараз веде переговори з європейськими компаніями, які б могли швидше постачати потрібне обладнання.

Харченко також поінформував, що якби в нашій країні не було централізованої, інтегрованої єдиної енергетичної мережі, то “пів України зараз була б без світла, взагалі без живлення”.

Тим часом у компанії ДТЕК спрогнозували, якщо не буде нових обстрілів, аварійні відключення електроенергії в Україні триватимуть протягом наступних двох тижнів. Йдеться, зокрема, про графіки екстрених відключень світла в центральному та північному регіонах (наприклад, у Києві та Київській області).

Водночас у ДТЕК запевнили, що повного блекауту в Україні не буде, навіть у випадку спрацювання великої кількості автоматики.

Джерело: Media Center Ukraine