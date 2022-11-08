Ноябрь, 08 в 9:20

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 710 российских оккупантов. Больше всего – на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С начала полномасштабного вторжения утраты РФ достигли 77 170 военных. Об этом сообщает Генштаб утром 8 ноября.

Украинские защитники также уничтожили много техники врага, в том числе 15 танков, 24 броневика, самолет и четыре беспилотника.

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