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Факты / Україна

710 уничтоженных оккупантов в сутки: потери РФ в войне против Украины превысили 77 тыс.

Валентина Летяк, редактор ленты
710 уничтоженных оккупантов в сутки: потери РФ в войне против Украины превысили 77 тыс.
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 710 российских оккупантов. Больше всего – на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С начала полномасштабного вторжения утраты РФ достигли 77 170 военных. Об этом сообщает Генштаб утром 8 ноября.

Украинские защитники также уничтожили много техники врага, в том числе 15 танков, 24 броневика, самолет и четыре беспилотника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля:

  • личный состав – около 77 170 (+710) человек ликвидировано;
  • танки – 2 786 (+15);
  • боевые бронированные машины – 5 654 (+24);
  • артиллерийские системы – 1 791 (+9);
  • РСЗО – 391;
  • средства ПВО – 203 (+1);
  • самолеты – 278 (+1);
  • вертолеты – 260;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 476 (+4);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 216 (+17);
  • специальная техника – 159 (+2).

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