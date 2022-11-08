710 уничтоженных оккупантов в сутки: потери РФ в войне против Украины превысили 77 тыс.
Фото: Генштаб ВСУ
За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 710 российских оккупантов. Больше всего – на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения утраты РФ достигли 77 170 военных. Об этом сообщает Генштаб утром 8 ноября.
Украинские защитники также уничтожили много техники врага, в том числе 15 танков, 24 броневика, самолет и четыре беспилотника.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля:
- личный состав – около 77 170 (+710) человек ликвидировано;
- танки – 2 786 (+15);
- боевые бронированные машины – 5 654 (+24);
- артиллерийские системы – 1 791 (+9);
- РСЗО – 391;
- средства ПВО – 203 (+1);
- самолеты – 278 (+1);
- вертолеты – 260;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 476 (+4);
- крылатые ракеты – 399;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 216 (+17);
- специальная техника – 159 (+2).