В Кривом Роге раздаются взрывы — СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге.
Официальной информации пока нет.
Напомним, что ночью 3 ноября российские войска прибегли к массированным атакам Днепропетровской области. Тогда от обстрелов пострадали Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Марганецкая община.
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