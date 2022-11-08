Ноябрь, 08 в 17:41

Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге.

Официальной информации пока нет.

Напомним, что ночью 3 ноября российские войска прибегли к массированным атакам Днепропетровской области. Тогда от обстрелов пострадали Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Марганецкая община.

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