У Кривому Розі лунають вибухи – ЗМІ
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Фото: Depositphotos
Місцеві паблики повідомляють про вибухи у Кривому Розі.
Офіційної інформації поки що немає.
Нагадаємо, що уночі 3 листопада російські війська вдалися до масованих атак Дніпропетровської області. Тоді від обстрілів постраждали Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Марганецька громада.
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