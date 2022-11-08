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Факти / Україна

У Кривому Розі лунають вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

Місцеві паблики повідомляють про вибухи у Кривому Розі.

Офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, що уночі 3 листопада російські війська вдалися до масованих атак Дніпропетровської області. Тоді від обстрілів постраждали Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Марганецька громада.

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