Листопад, 08 в 17:41

Місцеві паблики повідомляють про вибухи у Кривому Розі.

Офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, що уночі 3 листопада російські війська вдалися до масованих атак Дніпропетровської області. Тоді від обстрілів постраждали Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Марганецька громада.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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