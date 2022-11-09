Ноябрь, 09 в 12:21

СБУ обезвредила группу российских диверсантов, которые готовили убийства командиров Сил специальных операций.

Группу ФСБ нейтрализовала контрразведка Службы безопасности во время спецоперации в Киеве и Сумской области.

Диверсанты следили за перемещением войск на пограничье и в столице Украины.

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В частности, они собирали данные о командирах Сил специальных операций.

Полученную информацию РФ планировала использовать для убийства украинских военных и уничтожения их оружия и техники.

По данным спецслужбы, группу сформировал кадровый сотрудник ФСБ.

СБУ обезвредила агентов ФСБ, которые планировали убийство военных командиров / 4 фотографии

В ее состав вошел завербованный в начале широкомасштабного вторжения житель Сумщины. Именно он координировал группу и держал связь с куратором.

СБУ разоблачила вражеских агентов, задержала и забрала их оружие из тайника в Сумской области.

Там обнаружили две противотанковые мины со взрывателями, две боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова со снаряженным магазином.

С помощью этого оружия агенты планировали совершать диверсии.

Во время обысков у диверсантов была обнаружена техника с подтверждениями секретной переписки с ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении.