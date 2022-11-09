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Факты / Україна

СБУ обезвредила агентов ФСБ, которые планировали убийство военных командиров

Евгения Грейс, редактор ленты
СБУ обезвредила агентов ФСБ, которые планировали убийство военных командиров
Фото: СБУ

СБУ обезвредила группу российских диверсантов, которые готовили убийства командиров Сил специальных операций.

 Группу ФСБ нейтрализовала контрразведка Службы безопасности во время спецоперации в Киеве и Сумской области.

 Диверсанты следили за перемещением войск на пограничье и в столице Украины.

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 В частности, они собирали данные о командирах Сил специальных операций.

 Полученную информацию РФ планировала использовать для убийства украинских военных и уничтожения их оружия и техники.

 По данным спецслужбы, группу сформировал кадровый сотрудник ФСБ.

СБУ затримала диверсантів
СБУ затримала диверсантів
СБУ затримала диверсантів
СБУ затримала диверсантів
СБУ затримала диверсантів
СБУ затримала диверсантів
СБУ затримала диверсантів
СБУ затримала диверсантів
СБУ обезвредила агентов ФСБ, которые планировали убийство военных командиров / 4 фотографии

 В ее состав вошел завербованный в начале широкомасштабного вторжения житель Сумщины.  Именно он координировал группу и держал связь с куратором.

 СБУ разоблачила вражеских агентов, задержала и забрала их оружие из тайника в Сумской области.

 Там обнаружили две противотанковые мины со взрывателями, две боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова со снаряженным магазином.

 С помощью этого оружия агенты планировали совершать диверсии.

 Во время обысков у диверсантов была обнаружена техника с подтверждениями секретной переписки с ФСБ.

 Задержанным сообщили о подозрении.

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Источник: СБУ
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