СБУ обезвредила агентов ФСБ, которые планировали убийство военных командиров
СБУ обезвредила группу российских диверсантов, которые готовили убийства командиров Сил специальных операций.
Группу ФСБ нейтрализовала контрразведка Службы безопасности во время спецоперации в Киеве и Сумской области.
Диверсанты следили за перемещением войск на пограничье и в столице Украины.
В частности, они собирали данные о командирах Сил специальных операций.
Полученную информацию РФ планировала использовать для убийства украинских военных и уничтожения их оружия и техники.
По данным спецслужбы, группу сформировал кадровый сотрудник ФСБ.
В ее состав вошел завербованный в начале широкомасштабного вторжения житель Сумщины. Именно он координировал группу и держал связь с куратором.
СБУ разоблачила вражеских агентов, задержала и забрала их оружие из тайника в Сумской области.
Там обнаружили две противотанковые мины со взрывателями, две боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова со снаряженным магазином.
С помощью этого оружия агенты планировали совершать диверсии.
Во время обысков у диверсантов была обнаружена техника с подтверждениями секретной переписки с ФСБ.
Задержанным сообщили о подозрении.