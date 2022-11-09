Листопад, 09 в 12:21

СБУ знешкодила групу російських диверсантів, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій.

Групу ФСБ нейтралізувала контррозвідка Служби безпеки під час спецоперації у Києві та Сумській області.

Диверсанти розслідували переміщення військ на прикордонні та у столиці України.

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Зокрема, вони збирали дані про командирів Сил спеціальних операцій.

Отриману інформацію РФ планувала використати для вбивства українських військових та знищення їхньої зброї та техніки.

За даними спецслужби, групу сформував кадровий працівник ФСБ.

СБУ знешкодила агентів ФСБ, які планували вбивство військових командирів / 4 фотографии

До її складу увійшов завербований на початку широкомасштабного наступу житель Сумщини. Саме він координував групу і тримав зв’язок з куратором.

СБУ виявила ворожих агентів, затримала і забрала їхню зброю зі схрону на Сумщині.

Там виявили дві протитанкові міни з підривачами, дві бойові гранати РГО з запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

За допомогою цієї зброї агенти планували чинити диверсії.

Під час обшуків у диверсантів виявили техніку з доказами секретного листування з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру.