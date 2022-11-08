В Николаеве задержали предателя, наводившего российские ракеты по зданию СБУ

Ноябрь, 08 в 11:21

Спецслужбы задержали жителя Николаева, разведывавшего точные координаты объектов СБУ в регионе для наведения ракетных ударов РФ.

В частности, планировался прицельный удар по зданию СБУ в Николаеве, однако правоохранители сработали на опережение и взяли предателя при попытке передать информацию врагу.

Российский агент общался с кураторами через анонимный Телеграмм-канал.

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Выяснилось также, что злоумышленник после начала полномасштабного вторжения сам пытался выйти на агрессора. Для этого он распространял через соцсети свои пророссийские взгляды, открыто поддерживал вторжение РФ и даже оправдывал военные преступления против гражданского населения.

Вскоре российские спецслужбы привлекли его к сбору разведданных.

Дома у злоумышленника обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами его сотрудничества с РФ.

Ему объявлено подозрение по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству-агрессору) и ч. 1 и 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

До суда предатель будет находиться под стражей.