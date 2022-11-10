Включает ПВО Avenger: Украина получит от США еще один пакет помощи

Ноябрь, 10 в 20:57

В четверг, 10 ноября, Соединенные Штаты объявят об еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины, защищающейся от вторжения России.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По его словам, новый пакет будет включать в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО HAWK, а также для системы ПВО Avenger.

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– Сегодня Соединенные Штаты объявят об очередном пакете помощи в сфере безопасности для Украины, включая важные вклады в противовоздушную оборону. Это оборудование дополнит другие средства противовоздушной обороны, объявленные нашими союзниками и партнерами, – сказал Салливан.

Он отметил, что усиленная противовоздушная оборона будет иметь решающее значение для Украины, так как Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру.