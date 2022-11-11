Карта боевых действий на 11.11.2022 – ситуация на фронте
На протяжении суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области, Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Першотравневое, Невельское, Марьинка, Павловка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 11.11.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 261-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.