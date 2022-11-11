Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 11.11.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 11.11.2022 – ситуація на фронті

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області, Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка, Павлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 11.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

 

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка