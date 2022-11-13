Оккупанты боятся наступления ВСУ по двум направлениям: Мусиенко о сценариях после освобождения Херсона

Ноябрь, 13 в 13:12

После освобождения Херсона ВСУ получили возможность огневого контроля территории, оккупированной на юге. Украинская артиллерия может наносить удары до границы с оккупированным Крымом, уничтожая живую силу, технику и разрушая логистическое обеспечение россиян.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

– Хочу напомнить, что Крымский мост полностью не восстановлен. Это во-первых. Во-вторых, у них все больше проблем с логистикой через Мариуполь на Бердянск и Мелитополь. Железной дорогой из Крыма могут подвозить гораздо меньше, еще и учитывая наш потенциал по нанесению им мощного поражения. Думаю, что будет еще меньше, – рассказал он.

По его словам, сейчас россияне активно укрепляют свои позиции на Запорожском направлении и на границе с оккупированным Крымом, потому что боятся наступления ВСУ и не знают, откуда оно может быть.

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– Если мы посмотрим даже с юга, из Запорожской области, удары по Мелитополю и другим населенным пунктам мы можем наносить и с юга, и с запада правобережья Херсонщины, и с севера, из района Запорожья по силам, которые там есть, – подчеркнул. Мусиенко.

По его мнению, никто не будет давать передышку россиянам, сбежавшим на левый берег Днепра, и возможность провести доукомплектование подразделений.

– Я думаю, будет попытка уничтожить как можно больше сил и средств противника, чтобы он не мог перебросить их ни на восток, ни в другое место, плюс создать дополнительные условия для украинских городов для продолжения наступательных действий, – добавил эксперт.

Фото: Олександр Мусиенко