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Факти / Україна

Окупанти бояться наступу ЗСУ з двох напрямків: Мусієнко про сценарії після звільнення Херсону

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Олександр Мусієнко

Після звільнення Херсону ЗСУ отримали можливість вогневого контролю території, окупованої на півдні. Українська артилерія може завдавати ударів до межі з окупованим Кримом, знищуючи живу силу, техніку та руйнуючи логістичне забезпечення росіян.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Хочу нагадати, що Кримський міст повністю не відновлено. Це по-перше. По-друге, у них все більше проблем з логістикою через Маріуполь на Бердянськ та Мелітополь. Залізницею з Криму можуть підвозити значно менше, ще й враховуючи наш потенціал по завданню їм потужного ураження. Думаю, що буде ще менше, – розповів він.

За його словами, зараз росіяни активно укріплюють свої позиції на Запорізькому напрямку і на межі з окупованим Кримом, тому що бояться наступу ЗСУ і не знають, звідки він може бути.

Зараз дивляться

– Якщо ми подивимося навіть з півдня, із Запорізького напрямку, удари по Мелітополю та іншим населеним пунктах ми можемо завдавати. Відповідно, також і з заходу, з правобережжя Херсонщини, і з півночі, з району Запоріжжя, – наголосив Мусієнко.

На його думку, ніхто не даватиме “відпочинку” росіянам, які втекли на лівий берег Дніпра, та можливості провести доукомплектування підрозділів.

– Я думаю, буде намагання знищити якомога більше сил і засобів противника, щоб він не міг перекинути їх ні на схід, ані в інше місце, плюс створити додаткові умови для українських міст для продовження наступальних дій, – додав експерт.

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Фото: Олександр Мусієнко

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