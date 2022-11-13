Окупанти бояться наступу ЗСУ з двох напрямків: Мусієнко про сценарії після звільнення Херсону

Листопад, 13 в 13:12

Після звільнення Херсону ЗСУ отримали можливість вогневого контролю території, окупованої на півдні. Українська артилерія може завдавати ударів до межі з окупованим Кримом, знищуючи живу силу, техніку та руйнуючи логістичне забезпечення росіян.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Хочу нагадати, що Кримський міст повністю не відновлено. Це по-перше. По-друге, у них все більше проблем з логістикою через Маріуполь на Бердянськ та Мелітополь. Залізницею з Криму можуть підвозити значно менше, ще й враховуючи наш потенціал по завданню їм потужного ураження. Думаю, що буде ще менше, – розповів він.

За його словами, зараз росіяни активно укріплюють свої позиції на Запорізькому напрямку і на межі з окупованим Кримом, тому що бояться наступу ЗСУ і не знають, звідки він може бути.

Зараз дивляться

– Якщо ми подивимося навіть з півдня, із Запорізького напрямку, удари по Мелітополю та іншим населеним пунктах ми можемо завдавати. Відповідно, також і з заходу, з правобережжя Херсонщини, і з півночі, з району Запоріжжя, – наголосив Мусієнко.

На його думку, ніхто не даватиме “відпочинку” росіянам, які втекли на лівий берег Дніпра, та можливості провести доукомплектування підрозділів.

– Я думаю, буде намагання знищити якомога більше сил і засобів противника, щоб він не міг перекинути їх ні на схід, ані в інше місце, плюс створити додаткові умови для українських міст для продовження наступальних дій, – додав експерт.

Фото: Олександр Мусієнко