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Факты / Україна

ВСУ ликвидировали более 80,8 тыс. военных РФ: за сутки еще 650

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали более 80,8 тыс. военных РФ: за сутки еще 650
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 80 860 российских военных.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 650 захватчиков, два танка, 12 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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  • танки – 2 840 (+2);
  • боевые бронированные машины – 5 742 (+12);
  • артиллерийские системы – 1 837 (+8);
  • РСЗО – 393;
  • средства ПВО – 206 (+1);
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 507 (+1);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли /катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 295 (+16);
  • специальная техника – 160.

Тем временем украинские силы обороны продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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