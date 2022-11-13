Ноябрь, 13 в 9:31

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 80 860 российских военных.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 650 захватчиков, два танка, 12 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

Сейчас смотрят

танки – 2 840 (+2);

боевые бронированные машины – 5 742 (+12);

артиллерийские системы – 1 837 (+8);

РСЗО – 393;

средства ПВО – 206 (+1);

самолеты – 278;

вертолеты – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 507 (+1);

крылатые ракеты – 399;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 295 (+16);

специальная техника – 160.

Тем временем украинские силы обороны продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.