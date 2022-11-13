ВСУ ликвидировали более 80,8 тыс. военных РФ: за сутки еще 650
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 80 860 российских военных.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 650 захватчиков, два танка, 12 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 2 840 (+2);
- боевые бронированные машины – 5 742 (+12);
- артиллерийские системы – 1 837 (+8);
- РСЗО – 393;
- средства ПВО – 206 (+1);
- самолеты – 278;
- вертолеты – 261;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 507 (+1);
- крылатые ракеты – 399;
- корабли /катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 295 (+16);
- специальная техника – 160.
Тем временем украинские силы обороны продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово.
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.