Листопад, 13 в 9:31

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 80 860 російських військових.

За минулу добу, українські військові знищили ще 650 загарбників, два танки, 12 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони окупантів.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 840 (+2);

бойові броньовані машини ‒ 5 742 (+12);

артилерійські системи – 1 837 (+8);

РСЗВ – 393;

засоби ППО ‒ 206 (+1);

літаки – 278;

гелікоптери – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 507 (+1);

крилаті ракети ‒ 399;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 295 (+16);

спеціальна техніка ‒ 160.

Тим часом українські сили оборони продовжують контрнаступальні дії у напрямку Кремінної та Сватового.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів Луганської і Донецької областей.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.