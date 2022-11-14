Ноябрь, 14 в 21:22

Пока россияне отступали из Херсона, поставленная ими администрация СИЗО тоже сбежала из города. В этот момент кто-то открыл ворота узникам и они вышли на свободу.

Об этом сообщает Громадське.

По информации издания, в городском СИЗО украинские военные обнаружили дела на 457 осужденных. 15 из них – до пожизненного лишения свободы. Все они отбывали сроки в разных колониях, но оказались в Херсонском следственном изоляторе.

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После того, как россияне скрылись, все осужденные оказались на свободе, их местонахождение пока неизвестно.

По данным издания, несколько заключенных уже обратились к военным самостоятельно. Один из них – пожизненно осужденный, перевезенный в пенитенциарную службу Николаева.

Кроме того, в СИЗО нашли дела 59 человек, которые были задержаны россиянами во время оккупации. Этих людей агрессоры забрали с собой во время своего бегства из Херсона.

Военные отмечают, что таких задержанных вывезли во временно оккупированный Крым.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Как только оно появится, факты ICTV опубликуют его в этом или последующих материалах.