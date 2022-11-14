Ноябрь, 14 в 10:40

Вооруженные силы Украины и разведка будут знать о повторном наступлении со стороны Беларуси за несколько недель до его начала.

Об этом в эфире телемарафона ведущей Вікна-новини Яне Брензей сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук.

Он пояснил, что это будет заметно по тому, происходит ли мобилизация войск, техники, определенного оборудования, топлива, ресурсов. Этот процесс будет очевиден.

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Однако, по мнению офицера, россияне свою возможность такого наступления потеряли в феврале-марте этого года, поскольку тогда украинским силам было бы труднее обороняться, если бы был открыт дополнительный фронт.

В то же время Андрей Ткачук отметил, что сейчас нельзя констатировать, что в Беларуси формируется именно ударная группировка для повторного наступления.

– Для формирования такой группировки нужно два-три месяца. Поскольку следует подготовить по крайней мере военных, которые смогут прорвать границу и продвигаться по определенным дорожным артериям. Сейчас это абсолютно не те показатели военно-личного состава, который сегодня формируется на территории Беларуси, – объяснил он.

По словам Андрея Ткачука, контингент российских военных в Беларуси увеличился по сравнению с июлем-августом. Но это еще не то количество, которое может угрожать с точки зрения открытия еще одного фронта.