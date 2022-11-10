В Генштабе ВСУ рассказали, как будут встречать оккупантов со стороны Беларуси
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В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что в случае наступления оккупантов со стороны Беларуси их встретят огнем украинские воины.
Огневое поражение начнется сразу после пересечения границы с Украиной.
Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными, – подчеркнули в Генштабе.
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Для обороны планируется привлечь все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.
Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии, добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, белорусские военные закупили аптечки для российских солдат.