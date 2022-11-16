Листопад, 16 в 14:46

Російська Федерація навмисне завдала ракетного удару по Польщі, вважає військовий експерт Олег Жданов.

– Коли програмують 100 ракет, одну можна запрограмувати “неправильно”. Адже ракета полетіла цікаво – між Луцьком і Львовом, перелетіла кордон у напрямку Любліна. Це не помилка. Якби ракета йшла на Львів чи Луцьк, ще можна було б сказати, що росіяни помилилися в координатах. А так, ні, це був цілеспрямований удар по території Польщі, – сказав Жданов у коментарі виданню Главред.

За словами Жданова, у такий спосіб Путін хоче підвищити ставки і спровокувати НАТО.

Якщо зараз йому оголосити війну за 5 статтею Північноатлантичного договору, він одразу запропонує переговорний процес.

Зараз дивляться

– Путін ставить НАТО в позу: або Альянс відповість, або проковтне. Якщо проковтне, то Путін вдарить ще раз, причому необов’язково по Польщі. Він зрозуміє, що НАТО – слабаки. Якщо ж НАТО застосує 5 статтю Статуту НАТО, буде інша справа. Так от, якщо зараз оголосити Путіну війну за 5 статтею, він одразу запропонує переговорний процес. Ось тільки тепер переговори він буде вести з Байденом, Макроном і Шольцем, тобто з першими особами НАТО, – пояснив Жданов.

15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Як заявив президент Польщі Анджей Дуда, наразі немає жодних ознак вважати, що це був навмисний напад на територію їхньої держави. Він додав, що “стався нещасний випадок”.