Есть информация о по меньшей мере трех пыточных на Херсонщине — Клименко

Ноябрь, 15 в 13:37

Полиция располагает информацией от местных жителей о по меньшей мере трех камерах пыток, обустроенных оккупантами в Херсоне и области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он сообщил, что Нацполиция уже зафиксировала 414 фактов совершения оккупантами военных преступлений. По словам Клименко, установлены три места, где возможно оккупанты обустроили пыточные.

Сейчас смотрят

— Непосредственно в Херсоне сегодня работает 500 сотрудников полиции, еще около 300 работают по всей территории деоккупированной территории Херсонской области, — сказал глава Нацполиции в эфире национального телемарафона Единые новости.

По его словам, в ближайшую неделю, после разминирования территорий и определения приоритетов в работе полиции, контингент полиции в регионе увеличат по меньшей мере до 2 тыс. человек.

— Это и сотрудники Главного управления полиции в Херсонской области, и возведенные отряды из других регионов нашей страны, уже имеющие опыт работы на деоккупированных территориях, — добавил он.

Клименко отметил, что на данный момент работает 23 автопатруля на деоккупированных территориях, полицейские работают на 25 блок-постах в Херсоне и области.