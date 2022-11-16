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Факти / Україна

У Херсоні знайдено ще одну катівню окупантів – СБУ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Херсоні знайдено ще одну катівню окупантів – СБУ
Фото: СБУ

Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції знайшли ще одну катівню російських загарбників.

Окупанти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

– Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що поліція має у своєму розпорядженні інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області.

Джерело: СБУ
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