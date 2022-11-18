Рішення суду щодо рейсу MH-17: підсумки, деталі, реакція родичів та України

Листопад, 17 в 22:35

У четвер, 17 листопада, суд у Гаазі ухвалив перший вирок у справі про катастрофу на рейсі MH-17.

Головні підсумки суду, деталі справи, якою є реакція родичів та України на вирок – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Головні результати суду у справі MH-17

Голландський суд ухвалив вирок чотирьом фігурантам справи. Так, двоє громадян Росії – полковник запасу ФСБ Ігор Гіркін та офіцер ГРУ у відставці Сергій Дубинський, а також громадянин України, командир розвідувального підрозділу “ДНР” Леонід Харченко визнані винними у збитті літака.

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Всім трьом призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Водночас, четвертого обвинуваченого, підполковника запасу ПДВ Олега Пулатова, визнали невинним у справі.

У суді довели, що ЗРК Бук, із якого збили рейс MH-17, привезли з Росії до України, після чого його вивезли назад.

Крім того, офіційно зафіксовано, що Росія постачала зброю і фінансувала терористичну організацію “ДНР“.

Суд визнав, що родичі всіх загиблих пасажирів малайзійського боїнга мають отримати компенсацію за емоційні страждання, отримані ними внаслідок катастрофи, у повному обсязі – €16 млн.

На те, щоб оскаржити рішення суду, прокурори та підозрювані мають два тижні.

Суд щодо катастрофи MH-17: деталі справи

Вердикт голландського суду завершив 32-місячний процес, який розпочався в березні 2020 року в залі в аеропорту Схіпхол, звідки 17 липня 2014 року і вилетів рейс MH17, що прямував до Куала-Лумпуру.

З даних міжнародного розслідування відомо, що за кілька годин польоту літак вибухнув у повітрі через ракету, яка потрапила в його лівий бік. Усі до одного пасажири, які перебували на борту, загинули.

Жертвами виявились представники 17 країн, але більшість із них, 198 осіб, були громадянами Нідерландів. Ще 43 – малазійці, 38 австралійців та 10 громадян Великої Британії.

ІноЗМІ повідомляють, що ці люди були з різних верств суспільства: сім’ї з дітьми, молоді пари і пенсіонери, підлітки, які святкували закінчення іспитів, професіонали, які прямували на конференції, черниця, експедитор, що повертався додому. Вісімдесят жертв були дітьми.

Гіркін, відомий під псевдонімом Ігор Стрєлков, у 2014 році командував силами, які підтримують підконтрольні росіянам сепаратисти. Вважається, що він повернувся на поле бою в Україні, а тому може бути схоплений і зрештою опиниться перед правосуддям.

Він заявляв, що нібито відчуває “моральну відповідальність” за загибель 298 осіб, але відмовився визнати свою роль у катастрофі літака, ба більше – навіть критикував судовий розгляд.

Дубинський та Пулатов обіймали керівні посади у донецьких сепаратистських силах. Дубинський – колишній військовий офіцер російської військової розвідки, очолював розвідку самопроголошеної ДНР.

Пулатов, якого виправдали, – колишній офіцер російського спецназу, спеціального підрозділу російської військової розвідки. На момент катастрофи він був одним із заступників Дубинського, але суд дійшов висновку, що доказів його участі у використанні Бука немає.

Харченко ж був командиром бойової частини у Донецьку та підпорядковувався Дубинському.

Під час засідань слідство довело відсутність слідів фотошопу на фото та відео встановлення Бука на шляху до “ДНР” і назад.

Суд підкреслив, що такий масив відео- та фотоданих, який існує про цю конкретну установку ЗРК Бук, не міг бути сфабрикований у такий короткий термін одразу після катастрофи літака.

Те саме зазначено у рішенні за матеріалами прослуховування Гіркіна та інших фігурантів справи – жодних слідів втручання немає.

Усі обвинувачені не з’явилися на засідання суду, лише Пулатова допитали в Росії, після чого суду передали відео його показань. Він також став єдиним, кого у процесі представляли адвокати.

Всіх підозрюваних звинуватили за статтями про навмисне знищення літака та умисне вбивство (168 та 289 Кримінального кодексу Нідерландів).

Суд зазначив, що встановити, хто безпосередньо віддавав наказ збити громадянський боїнг, не вдалося, проте це рішення прийняли свідомо та навмисно.

У матеріалах суду наголошується, що Гіркін знав про наслідки використання ЗРК Бук по літаку і розумів, якими будуть наслідки його дій.

Крім того, це саме він доручив Дубинському, Пулатову та Харченку евакуювати Бук до Росії після пострілу.

У суді припустили, що ті, хто ухвалив рішення про удар, могли прийняти цивільний літак за військовий, проте така помилка “не применшує наявності наміру та навмисності, а також того, що вони навмисне намагалися вбити людей незалежно від типу літака”.

Суд узяв до уваги, що Гіркін та інші обвинувачені не робили публічних заяв про те, що сталося, і загалом заперечували свою участь в інциденті. Він визнав ці дії неповагою, особливо щодо родичів загиблих.

Крім того, суд у своєму рішенні визнав, що влітку 2014 року вже йшов міжнародний військовий конфлікт між Україною і контрольованою Росією “ДНР”.

Реакція родичів на вирок у справі МН17

Як повідомила керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи МН17 Дігна ван Бутзелар, обвинувачення загалом задоволене рішенням Гаазького суду.

Однак вона не виключила, що у 2023 році стане відомо про нові результати розслідування, яке триває.

Бутзелар зазначила у коментарі Інтерфакс-Україна, що не вважає помилковим виправдувальний вирок одному із обвинувачених.

– Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос документів, ми повинні його обговорити і потім вирішуватимемо, для цього у нас два тижні, – заявила вона.

Крім того, керівниця анонсувала, що на початку наступного року або навесні з’являться нові деталі щодо екіпажу ЗРК Бук, з якого збили МН17.

Тим часом родичі загиблих у аварії боїнга, коментуючи вирок, зазначили, що “здійснилося правосуддя”.

Зокрема, нідерландець Піт Плуг, який внаслідок аварії рейсу МН17 втратив брата, його дружину та племінника, і який є також одним із керівників організації родичів загиблих, повідомив, що цей вирок був важливим для нього.

– Правосуддя відбулося. Суд підтвердив роль Російської Федерації. Трьох обвинувачених, які обіймали високі посади, засудили до довічного ув’язнення. Один – виправданий, і це – також частина правосуддя, – зазначив Плуг.

Видання Інтерфакс-Україна наголосило, що після оголошення рішення суду присутні в залі рідні загиблих обіймалися та висловлювали радість.

Плуг, тим часом, додав, що організація родичів загиблих продовжить свою роботу стільки, скільки знадобиться, щодо процесів у Європейському суді з прав людини та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Він також анонсував, що на початку наступного року будуть новини щодо подальшого розслідування.

The Guardian зазначає, що до винесення вироку і внаслідок катастрофи МН17 багато родичів говорили про депресію, тривогу, посттравматичний стресовий розлад, нав’язливі сни і фізичні захворювання, яких вони зазнали після травми насильницької смерті одного або кількох родичів.

– Ми втратили радість життя, – сказав один з них суду, тоді як інший говорив про “психічні тортури на все життя”.

Деякі люди втратили головного годувальника у своїй сім’ї, що додало до душевних мук фінансовий тягар.

За словами деяких людей, горе посилювалося дезінформацією з боку російського уряду та відмовою підсудних брати на себе відповідальність.

Реакція України та світу

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення Гааги, наголосив, що необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися не лише виконавці, а й замовники, оскільки безкарність може призвести до нових злочинів.

– Ми маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим, – написав президент у Twitter.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, наголосив, що вердикт Гаазького окружного суду знаменує важливий день з точки зору справедливості та відповідальності за катастрофу рейсу MH-17.

– Такі злочини не можуть залишатися безкарними. Мої думки – з сім’ями та коханими 298 невинних жертв, – написав він у Twitter.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після ухвалення вироку зазначив, що перше рішення суду у цій справі стало важливим кроком, проте не остаточним висновком.

– Вердикт слідом MH17 був довгоочікуваним. Добре, що цієї точки тепер досягнуто. Це ще один крок у пошуках істини та справедливості для жертв та їхніх близьких. Але це також ще один важкий і тривожний день для багатьох із сімей та друзів 298 осіб, які загинули того жахливого дня, 17 липня 2014 року, – заявив він.

Рютте попередив, що усі сторони мають право на апеляцію.

– Але, повторюся, сьогодні було зроблено важливий крок, і сподіваюся, це відчують і найближчі родичі жертв, – сказав він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи вирок, також повідомив, що це є “важливим кроком” на шляху до правосуддя.

У МЗС України назвали рішення суду у справі про МН17 “знаковою подією”.

Відомство зазначило, що це стало можливим завдяки тривалій та копіткій роботі десятків слідчих та прокурорів міжнародної спільної слідчої групи, активна учасниця якої – Україна.

– Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, зрештою, опиняться й ті, хто приймав рішення та наказував про знищення пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов’язково відбудеться, – попередили у МЗС.

Повідомляється, що, крім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за катастрофу МН17 понесе і Російська Федерація як держава.

– Передача злочинцям ЗРК Бук є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму. Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, який нині розглядає Міжнародний суд ООН, – уточнили в МЗС.

У СБУ зазначають, що сьогоднішній вирок – лише перший у цьому провадженні, очікується притягнення до відповідальності й інших причетних осіб.

А міністр оборони України Олексій Резніков додав, що лише перемога України над РФ стане тим, що дозволить виконати рішення суду у цій справі.

– Ні держава-терорист, ні її військові злочинці не готуються каятися та відбувати покарання. Навпаки, вони вчиняють нові злочини – вбивства, тортури та аварії. Лише перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду, – попередив він.

Рішення голландського суду прокоментувала в ефірі національного телемарафону й керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

– Це важливий вирок як із правової точки зору, так і з погляду справедливості у загальному вимірі. Тому що Росія всі ці роки відмовлялася від відповідальності за збивання малайзійського боїнга, вигадувала неіснуючих іспанських диспетчерів, які нібито знали, що цей боїнг збили українські Збройні сили. Зараз тут поставлено крапку. Названо винних і винесене конкретне покарання, – зазначила вона.

Матвійчук додала, що для того, щоб притягнути засуджених до відповідальності, за загальним правилом, Нідерланди звертатимуться до тієї країни, де перебувають засуджені, та вимагатимуть їхньої екстрадиції.

Проте, за її словами, можна легко припустити, що Росія відмовиться від виконання цієї вимоги. Тоді Нідерланди зможуть просити заарештувати засуджених після їхньої появи в інших країнах, крім РФ – тих, де поважають верховенство права.

– Історія свідчить, що авторитарні режими падають, і люди, які вважають, що вони ніколи не опиняться перед судом і покаранням фізично, все ж таки перед ним опиняються. Я переконана, що ми станемо свідками того, як ці троє людей відбуватимуть своє покарання в тому числі і за цей злочин, – резюмувала вона.

Правозахисниця додала, що хоча засуджені мають відбувати покарання у Нідерландах, той же Гіркін скоїв не один злочин.