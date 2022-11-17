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Факты / Україна

Системы ПВО и бронетехника: Швеция и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
Системы ПВО и бронетехника: Швеция и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине
Фото: Depositphotos

Парламент Швеции одобрил выделение своего крупнейшего пакета военной помощи Украине на 3 млрд шведских крон ($287 млн).

Об этом сообщила пресс-служба шведского парламента.

В пакет войдут системы противовоздушной обороны с боеприпасами, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для прицеливания пушек, палатки и маскировочные сетки.

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Парламент принял решение, несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения.

Также о новом пакете военной помощи Украине размером €55,6 млн объявили власти Финляндии.

Это десятый пакет оборудования и вооружения, который Финляндия передаст на нужды ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения.

— Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас следует, является самым большим на сегодня, — сказал министр обороны Антти Кайкконен.

Впрочем, более подробная информация о содержании помощи, способе и сроке доставки не предоставляется по оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения.

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